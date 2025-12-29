Педро Альмодовар выбрал 10 лучших фильмов XXI века

Испанский режиссер Педро Альмодовар — автор фильмов «Все о моей матери», «Женщины на грани нервного срыва» и «Возвращение» — выбрал 10 лучших фильмов первой четверти XXI века.
В рейтинге доминируют работы европейских авторов: «Назови меня своим именем» итальянца Луки Гуаданьино, «Тони Эрдманн» немки Марен Аде, «Сентиментальная ценность» норвежца Йоакима Триера, «Анатомия падения» француженки Жюстин Трие и другие работы.
Представлена также Азия: «Десять» Аббаса Киаростами из Ирана, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути из Японии и другие фильмы. Единственный голливудский проект в списке — «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона.
Хронологически список охватывает всю первую четверть века: лишь два фильма вышли в 2000-х, четыре — в 2010-х, а остальные четыре — уже в 2020-х. Два из них — в 2025 году: «Сират» и «Сентиментальная ценность».
- «Десять» (Аббас Киаростами, 2002)
- «Назови меня своим именем» (Лука Гуаданьино, 2017)
- «Тони Эрдманн» (Марен Аде, 2016)
- «Призрачная нить» (Пол Томас Андерсон, 2017)
- «Любовь» (Михаэль Ханеке, 2012)
- «Болото» (Лукресия Мартель, 2001)
- «Сентиментальная ценность» (Йоаким Триер, 2025)
- «Сядь за руль моей машины» (Рюсукэ Хамагути, 2021)
- «Анатомия падения» (Жюстин Трие, 2023)
- «Сират» (Оливер Лаксе, 2025)
Сам Альмодовар готовится к премьере собственного фильма «Горькое рождество», которая назначена на 20 марта. Картина расскажет о женщине, чья мать умирает во время рождественских праздников. Героиня погружается в работу, пока однажды не понимает — ей нужен перерыв. Она отправляется на Канары с подругой.