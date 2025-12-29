«Аватар» стал самой кассовой трилогией в истории, собрав более 6 млрд долларов в прокате

«Я не знаю, продолжится ли сага после. Надеюсь, что да. Но, знаете, мы каждый раз доказываем, что проект окупается. Если мы по какой-то причине не снимем 4-ю и 5-ю части, я созову пресс-конференцию и расскажу вам, что мы планировали. Как вам такое?» — сказал Кэмерон.