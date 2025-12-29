Более 60% россиян планируют увеличить доход в 2026 году

Более 60% россиян планируют увеличить свой доход в 2026 году. Каждый четвертый из них намерен добиваться этого, прося прибавку к зарплате без увеличения рабочей нагрузки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Выберу.ру».
19% готовы брать дополнительные смены, а 18% будут искать подработку вне основной работы. Помимо этого, 14% опрошенных рассматривают смену профессии или повышение квалификации, 16% планируют открыть собственное дело или развивать самозанятость, а 8% намерены комбинировать несколько стратегий.
Среди финансовых целей на будущий год 44% респондентов рассчитывают увеличить совокупный доход на 10–20%, 18% надеются на рост более чем на 20%, а 27% ставят задачу сохранить текущий уровень доходов при одновременном сокращении расходов.
Параллельно с ростом доходов россияне уделяют внимание экономии и грамотному распоряжению средствами. Более половины (62%) заявили, что в 2026 году намерены активнее контролировать расходы: 58% планируют отказаться от спонтанных покупок, а 46% — заранее планировать крупные траты и вести регулярный учет бюджета.
Сэкономленные средства большинство опрошенных (51%) намерены направлять в инвестиции. Например, распределять между банковскими вкладами, накопительными счетами, облигациями, акциями и альтернативными инструментами.