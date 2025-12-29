Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»

Фото: Bruce Mars/Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачетных книжек. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и сразу же вступает в силу.

Вузы будут передавать данные о студбилетах и зачетках в федеральную информационную систему. Студенты, ординаторы и аспиранты смогут получить доступ к ним через личный кабинет учебного заведения, портал «Госуслуги» или мессенджер Max. Документы будут доступны по QR-коду.

По личному заявлению обучающегося сохраняется возможность получить бумажные версии документов.

Исключение также составляют студенты, чье образование связано с обороной и безопасностью государства. Для них электронные документы не вводятся.

Путин также подписал закон, который разрешает подтверждать возраст через Max при покупке табака, алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастным ограничением. Мессенджер также можно будет использовать при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

