Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев

«[В оригинальном сериале] мы постарались ответить на все вопросы, касающиеся персонажей и мифологии Хокинса в Изнанке. Мы действительно закрываем эту дверь. А спин-офф связан с этим в некоторой степени, но это совершенно другая история, другое место, совершенно другие актеры и персонажи. Так что это самостоятельная единица», — сказал Мэтт Даффер.