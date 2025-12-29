Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев

Создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер в интервью изданию Screenrant раскрыли подробности грядущего спин-оффа. В центре проекта окажется новая история с новыми персонажами.

«[В оригинальном сериале] мы постарались ответить на все вопросы, касающиеся персонажей и мифологии Хокинса в Изнанке. Мы действительно закрываем эту дверь. А спин-офф связан с этим в некоторой степени, но это совершенно другая история, другое место, совершенно другие актеры и персонажи. Так что это самостоятельная единица», — сказал Мэтт Даффер.

Ранее братья Даффер сообщили, что не выступят шоураннерами проекта, а действие перенесется в новое десятилетие. «Мы не будем шоураннерами этого сериала, но будем активно участвовать в его создании. Так что с наступлением нового года мы начнем уделять ему больше времени. Надеюсь, официальный анонс случится довольно скоро», — говорил Росс Даффер в интервью The Hollywood Reporter.

Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три стали доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.

Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.

Еще до выхода второй половины пятого сезона «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом в истории Netflix. Общее число просмотров шоу братьев Даффер превысило 1,2 млрд.

