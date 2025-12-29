Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму

Изначально, в 2017 году, на роль Вэй Шэня был утвержден Донни Йен, но проект надолго остановился. Тяхянто был привлечен к нему в конце 2024 года, а к началу 2025-го стало ясно, что первоначальная версия с Йеном закрыта.