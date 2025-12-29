В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»

В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества

Роспотребнадзор подтвердил наличие летучих органических соединений в продукции «Алоэ вера» производства ООО «Вельта‑Пенза». Об этом пишет РИА «Новости».

Лабораторный анализ выявил опасные вещества в пяти из восьми образцов готового напитка, а также в пробе концентрата. Исследования продолжаются для определения полного состава незаявленных компонентов.

Поводом для расследования стали два случая. В Новой Москве ребенок получил ожог гортани после глотка напитка, купленного в «Магните». В бутылке обнаружили жидкость, похожую на ацетон.

Житель Петербурга в октябре купил в вендинговом аппарате тот же напиток с выраженным привкусом бензина. Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка «Алоэ вера» указанного производителя.

Расскажите друзьям