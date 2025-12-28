Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в «Москва-Сити»

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о жестоком обращении со львенком, который жил в квартире блогера Дмитрия Котова в «Москва-Сити». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
На хозяина львенка могут завести дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ). Кроме того, прокуратура оценит законность приобретения животного, которому сейчас 2,5 месяца.
22-летней Дмитрий Котов в интервью изданию «Подъем» сказал, что купил питомца по объявлению. В соцсетях он публиковал ролики с ним. Как пишет телеграм-канал Shot, подписчики обратили внимание на болезненный вид животного и забили тревогу. 25 декабря волонтеры забрали львицу у Котова, который согласился ее отдать.
По предварительным данным прокуратуры, блогер передал зверя в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного нашли многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани. Вероятно, оно появилось из-за плохих условий содержания и питания.
Хозяин животного уже дал объяснения в прокуратуре. «Раскаиваюсь полностью, признаю ошибку. Уже пожертвовали полмиллиона рублей на лечение льва, полностью чтобы его вылечили. И будем ему строить вольер», — сказал он.
Оказалось, что у львенка вирусная лейкемия. По словам хозяина, все травмы животным получены в результате болезни, а не жестокого обращения. «Может быть, из-за неправильного питания. Я не ветеринар, у меня нет образования. Это была полностью моя ошибка — взять льва. Никому не советую. <…> Это уголовно наказуемо, неправильно. И, вдобавок, вы можете навредить животному», — сказал он.