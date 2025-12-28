Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в «Москва-Сити»

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку информации о жестоком обращении со львенком, который жил в квартире блогера Дмитрия Котова в «Москва-Сити». Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.



На хозяина львенка могут завести дело по статье о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ). Кроме того, прокуратура оценит законность приобретения животного, которому сейчас 2,5 месяца.



22-летней Дмитрий Котов в интервью изданию «Подъем» сказал, что купил питомца по объявлению. В соцсетях он публиковал ролики с ним. Как пишет телеграм-канал Shot, подписчики обратили внимание на болезненный вид животного и забили тревогу. 25 декабря волонтеры забрали львицу у Котова, который согласился ее отдать.



