Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction

Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Исследование: продажи пива в России растут, а производство падает
Великобритания вводит обучение учителей по борьбе с женоненавистничеством в школах
Студенческие билеты и зачетки станут электронными и появятся в Max и на «Госуслугах»
Братья Даффер: спин-офф «Очень странных дел» развернется вокруг новых героев
Тимо Тяхянто возьмется за экранизацию игры Sleeping Dogs. Главную роль исполнит Лю Сыму
«Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе показал самый кассовый старт в истории A24
В напитке «Алоэ вера» обнаружили опасные химические вещества
Новые владельцы дома из «Один дома» вернут ему знаменитый уютный вид
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в Москва-Сити
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction

Фото: @oliviarodrigo

Американская певица Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики о группе One Direction, пишет Billboard.

Об этом поп-звезда поделилась в выпуске подкаста «Music Makes Us». «Много лет спустя я тусовалась с Гарри Стайлзом, мы пили чай и гуляли. И я пришла домой и подумала: „Какого черта?“» — рассказала Оливия.

Певица удивилась, что ее детские фантазии сбылись. «Такое чувство, будто я написала об этом в фанфике, а теперь сама пережила это. Это просто безумие, что такое может случиться в твоей жизни», — сказала она.

Недавно МВБ США ответило Оливии Родриго на просьбу «не использовать ее творчество для расистской, полной ненависти пропаганды» цитатой из ее же песни. Они использовали слова из трека «All-American Bitch».
 

