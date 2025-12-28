В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом

Первые двое суток нового 2026 года в Москве и Подмосковье будут морозными и со снегом. Об этом сообщил ТАСС cо ссылкой на Гидрометцентр.
«В новогоднюю ночь столбики термометров могут показать от 19 до 14 градусов мороза, при этом ожидается снег», — рассказали эксперты. Днем 1 января в столице и по области ожидается от 10 до 15 градусов ниже нуля. В ночь на 2 января синоптики прогнозируют от –18 до –13 градусов. Температура воздуха днем 2 января останется в диапазоне от –10 до –5 градусов.
Ранее стало известно, что 30 декабря днем в столице ожидается облачная погода, температура будет от –6 до –10 градусов. 31 декабря - почти такая же погода. В новогоднюю ночь прогнозируют мороз около 15 градусов.