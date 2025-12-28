В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом

Оливия Родриго рассказала, что в детстве писала фанфики по группе One Direction
Львенка в тяжелом состоянии забрали из квартиры блогера в «Москва-Сити»
В Москве начнут применять ИИ для защиты зеленых насаждений и госохраны культурных объектов
Россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%
Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Первые двое суток нового 2026 года в Москве и Подмосковье будут морозными и со снегом. Об этом сообщил ТАСС cо ссылкой на Гидрометцентр.

«В новогоднюю ночь столбики термометров могут показать от 19 до 14 градусов мороза, при этом ожидается снег», — рассказали эксперты. Днем 1 января в столице и по области ожидается от 10 до 15 градусов ниже нуля. В ночь на 2 января синоптики прогнозируют от –18 до –13 градусов. Температура воздуха днем 2 января останется в диапазоне от –10 до –5 градусов.

Ранее стало известно, что 30 декабря днем в столице ожидается облачная погода, температура будет от –6 до –10 градусов. 31 декабря - почти такая же погода. В новогоднюю ночь прогнозируют мороз около 15 градусов.

