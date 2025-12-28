Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%

Канье Уэст подтвердил, что скоро выйдет его новый альбом
В Москве первые двое суток 2026 года будут морозными и со снегом
Россияне в 2025 году в среднем тратили 40,4 тысячи рублей в месяц
«Легенда века». Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Брижит Бардо
В разработку запущена комедия о попытках попасть в легендарный клуб Berghain
Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен

Сладкий новогодний подарок для детей подорожал почти на 15%

Средняя стоимость новогоднего сладкого подарка для детей в России в этом сезоне составила около 454 рублей. За год цена подарка выросла примерно на 14,7%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Речь идет о стандартном наборе сладостей весом примерно 550 граммов, в котором есть конфеты, шоколад, зефир и карамель. Основной причиной подорожания стал рост мировых цен на какао-бобы.

Меньше всего подорожала карамель — на 5,8% за год. Это связано с устойчивым положением сахара на рынке — ключевого ингредиента для карамели.

Недавно стало известно, что главный план россиян на Новый год — домашнее «ничегонеделание», выяснил ВЦИОМ. На втором месте — хождение в гости, на третьем — работа и прогулки на природе.

