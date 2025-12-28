Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура «Love on Tour»

Гарри Стайлз неожиданно опубликовал на своем ютуб-канале видео с инструментальной фортепианной балладой, которую исполнил на последнем концерте своего тура «Love on Tour» в июле 2023 года в Италии.
Ролик под названием «Forever, Forever» длится около 10 минут. В нем показаны кадры подготовки фанатов к шоу у арены, а затем — сам Стайлз в золотом костюме, исполняющий на сцене композицию в одиночестве за роялем. В финале на экране появляется надпись: «We belong together».
Публикация вызвала оживленное обсуждение среди поклонников, является ли это намеком на начало нового творческого этапа. Последний студийный альбом артиста «Harry’s House» вышел в 2022 году и принес ему премию «Грэмми» за лучший альбом года.
В последнее время Гарри Стайлз редко появляется в музыкальном поле. Он регулярно участвует в марафонах (в сентябре пробежал Берлинский марафон менее чем за три часа), был замечен в Ватикане во время избрания нового папы, а летом 2024 года представил собственную линейку секс-игрушек.