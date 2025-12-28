20% видео, которые алгоритм ютуба показывает новым пользователям, — это низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом для накрутки просмотров. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование компании Kapwing.
Анализ 15 тыс. популярных каналов со всего мира выявил, что 278 из них полностью состоят из такого материала. В совокупности эти каналы привлекают более 63 млрд просмотров и 221 млн подписчиков, генерируя около 117 млн долларов годового дохода.
Эксперимент с новым аккаунтом на ютубе подтвердил масштаб явления. 104 из первых 500 рекомендованных видео были созданы ИИ, а треть всего контента в ленте можно отнести к категории низкокачественного материала, рассчитанного исключительно на монетизацию внимания зрителя.
Этот феномен носит глобальный характер. Например, в Испании на подобные каналы подписаны около 20 млн человек (почти половина населения страны). Следом в рейтинге идут Египет (18 млн подписчиков), США (14,5 млн) и Бразилия (13,5 млн).
Среди самых заметных примеров — индийский канал Bandar Apna Dost с 2,4 млрд просмотров, на котором демонстрируются абсурдные приключения антропоморфной обезьяны, а также пакистанский The AI World (1,3 млрд просмотров), публикующий ИИ-ролики о наводнениях под расслабляющую музыку.
Исследователи подчеркнули, что в мессенджерах и на специализированных форумах создатели обмениваются советами и продают курсы по производству «вирусного мусора», постоянно находя новые ниши — например, видео со взрывающимися скороварками.
Представитель ютуба в ответ на запрос подчеркнул, что ИИ является инструментом, который может использоваться для создания как качественного, так и низкопробного контента, и что платформа продолжает бороться с материалами, нарушающими правила сообщества.