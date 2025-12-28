Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию

Джастин Бибер опубликовал пост, в котором раскритиковал музыкальную индустрию. Сообщение сопровождалось цитатами из Библии.
«Я говорю не как жертва, все еще истекающая кровью, — я говорю как восстановившийся человек. Я не хочу мести. Я хочу искупления. Я не продукт. Я не то, чего требовала индустрия. Я сын», — написал Бибер.
Он добавил, что способен простить «не для того, чтобы делать вид, что несправедливости не было, а чтобы она не продолжала жить во мне». Музыкант подчеркнул, что не желает «сжигать индустрию дотла», но хочет видеть ее «обновленной — более безопасной, честной и человечной».
Это не первое подобное высказывание Бибера в соцсетях. Ранее он говорил о проблемах с гневом, чувстве неискренности и ощущении себя «самозванцем». В апреле его команда опровергла слухи о финансовых трудностях певца и долге в 20 млн долларов.
В апреле 2026-го Бибер станет хедлайнером фестиваля Coachella, получив за два выступления 10 млн долларов. Его последний концерт в США состоялся в 2022 году в рамках тура «Justice».