7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb

Единственным эпизодом с более низкой оценкой остаётся 7-я серия 2-го сезона «Потерянная сестра» — 6,0 из 10. В том эпизоде Одиннадцать встретила Кали — девушку со способностями вызывать видения у других. Она помогла Оди увеличить свою силу.