Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена

«Генри Кавилл. Оригинальный костюм Супермена. Эта фотография. Это было неоспоримо», — написал Снайдер. Он также поделился, что именно это изображение он показал студии Warner Bros., «и все согласились: Генри Кавилл был Суперменом. Так началось это путешествие».