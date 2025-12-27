С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
«Я не молодею»: Стивен Кинг хочет, чтобы второй сезон «Из многих» выпустили как можно быстрее
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
Со 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Братья Даффер объяснили, как разрешаются отношения Нэнси и Джонатана в конце «Очень странных дел»
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустит ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году

Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены во своим персонажем

Фото: Twentieth Century Fox

Актер Дэниел Стерн, сыгравший грабителя Марва в фильме «Один дома», работает над скульптурой для новых владельцев особняка, в котором снималась картина. Об этом сообщает People.

Стерн работает над скульптурой себя с пауком, повторяющую знаменитую сцену из фильма. Для художника это будет первый автопортрет. «Это будет безумие — она будет стоять в том самом доме, так что этот паук, как бы его там ни звали — Чарли, — будет увековечен в бронзе», — отмечает актер.

Недавно SNL представил скетч по мотивам «Одного дома». В нем роль Кевина МакКалистера исполнила Ариана Гранде. Сценка получилась жутковатой.

Финальная встреча мальчика и семьи превратилась в слэшер, поскольку Кевин не успел убрать из дома ловушки для грабителей. В результате отец семейства оказывается под огнем, брат спотыкается на машинках, а сестра падает в шахту лифта.

