Актер Дэниел Стерн, сыгравший грабителя Марва в фильме «Один дома», работает над скульптурой для новых владельцев особняка, в котором снималась картина. Об этом сообщает People.
Стерн работает над скульптурой себя с пауком, повторяющую знаменитую сцену из фильма. Для художника это будет первый автопортрет. «Это будет безумие — она будет стоять в том самом доме, так что этот паук, как бы его там ни звали — Чарли, — будет увековечен в бронзе», — отмечает актер.
Недавно SNL представил скетч по мотивам «Одного дома». В нем роль Кевина МакКалистера исполнила Ариана Гранде. Сценка получилась жутковатой.
Финальная встреча мальчика и семьи превратилась в слэшер, поскольку Кевин не успел убрать из дома ловушки для грабителей. В результате отец семейства оказывается под огнем, брат спотыкается на машинках, а сестра падает в шахту лифта.