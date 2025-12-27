Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены во своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»

С 1 января 2026 года в России завершится действовавшее с 2022 года автоматическое продление водительских прав.

Те, чьи права истекают после 31 декабря 2025 года, снова будут обязаны проходить медкомиссию, получать справку и оплачивать госпошлину для замены документа.

Последними, кто сможет воспользоваться автопродлением, станут водители с правами, действующими до 31 декабря 2025 года включительно. Их документы будут автоматически обновлены до 31 декабря 2028 года.

Для замены удостоверения необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или напрямую в ГИБДД, затем лично явиться с пакетом документов (паспорт, старые права, медсправка). Проходить осмотр у психиатра и нарколога можно только в государственных или муниципальных медучреждениях по месту жительства.

Управление автомобилем с просроченными правами будет караться штрафом от 5000 до 15 тыс. рублей и эвакуацией транспортного средства. Эксперты советуют начинать процедуру замены как минимум за месяц до окончания срока действия прав, чтобы успеть пройти все необходимые обследования.

