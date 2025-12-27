«Я не молодею»: Стивен Кинг хочет, чтобы второй сезон «Из многих» выпустили как можно быстрее

Стивену Кингу понравился сериал «Одна из многих». В своем твиттере он призвал создателя шоу Винса Гиллигана поскорее выпустить второй сезон.
«Винс Гиллиган говорит, что не спешит приступать ко второму сезону „Из многих“. Понятно. Винс, если ты меня слышишь: я не молодею», — написал Кинг.
Премьера первого эпизода шоу состоялась 7 ноября. Действие в сериале происходит в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и разворачивается вокруг женщины по имени Кэрол, которую называют «самым несчастным человеком на земле, которому предстоит спасти мир от счастья».
Главную героиню сыграла Риа Сихорн, известная по роли Ким Уэкслер в сериале «Лучше звоните Солу». В актерский состав также вошли Каролина Выдра («Доктор Хаус») и Карлос Мануэль Весга («Amor sincero»), как приглашенные звезды снялись Мириам Шор («Юная») и Самба Шутте («Наш флаг означает смерть»).
Недавно вышел праздничный ролик к «Одной из многих» («Pluribus»). В нем второстепенные герои желают Кэрол счастливого Рождества.