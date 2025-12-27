На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа

«Боже мой, это было бесконечно. У нас был как 12-часовой съемочный день, посвященный только этому монологу. И мы даже не закончили после 12 часов! Вернулись неделей позже, чтобы переснять некоторые части сцены, еще на 12 часов. Это было похоже на: „Боже, сколько же еще раз я могу сыграть эту сцену?“ Но это также было полезно, потому что позволило мне попробовать множество разных подходов. Я никогда не чувствовал себя скованным», — поделился Шнапп.