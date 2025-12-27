Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены во своим персонажем
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут

Если сиквелы франшизы «Аватар» не получат зеленый свет после выхода «Пламени и пепла», Джеймс Кэмерон проведет пресс-конференцию и расскажет задуманный сюжет. Об этом режиссер сказал в интервью Entertainment Weekly.

«Я не знаю, продолжится ли сага после этого. Надеюсь, что да. Но, знаете, мы каждый раз доказываем, что проект окупается», — поделился Кэмерон. Премьеры четвертой и пятой частей уже предварительно назначены на 2029 и 2031 годы.

Кэмерон уже говорил, что ключевым фактором для их запуска станет кассовый успех «Аватара-3». «Главный вопрос во всем этом, заработаем ли мы какие-нибудь деньги на „Аватаре-3“. Я имею в виду, какие-то деньги мы заработаем. Но вопрос в том, какая будет прибыль, если она вообще будет, и насколько это стимулирует нас продолжать работу в этой вселенной. Или, возможно, мы подождем немного, пока не поймем, как снизить затраты», — сказал режиссер, заметив, что VFX ужасно подорожали.

«Если мы по какой-то причине не снимем 4-ю и 5-ю части, я созову пресс-конференцию и расскажу вам, что мы планировали. Как вам такое?» — пообещал Кэмерон Entertainment Weekly.

Еще одна его мечта — написать романы по вселенной «Аватара». «В персонажах заложено столько культуры и деталей. Я бы с удовольствием создал что-то на таком уровне глубины. Но для этого больше нет бизнес-модели — люди не читают», — сказал Кэмерон.

