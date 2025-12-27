С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД

«На отдельных участках стоимость тарифа снизится до 40 рублей для баланса спроса. Например, на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи», ― говорится в посте. В новогодние праздники, а именно с 31 декабря по 10 января включительно, парковка на всех улицах столицы будет бесплатной.