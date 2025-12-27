Братья Даффер объяснили, как разрешаются отношения Нэнси и Джонатана в конце «Очень странных дел»

Уверенные в своей скорой смерти герои признаются друг другу в неожиданных вещах: Нэнси говорит, что ненавидит The Clash, а Джонатан — что терпеть не может читать ее статьи и не подал документы в колледж. Вместо предложения он достает кольцо со словами: «Нэнси Уилер, ты откажешься выйти за меня?».