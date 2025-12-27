Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в невошедшем в фильм отрывке «Злой»

Universal Pictures показала удаленную сцену из фильма «Злая: Навсегд». В ней главные герои в студенческие годы отправляются на пикник.
В вырезанном отрывке фигурируют Ариане Гранде, Синтия Эриво, Джонатан Бейли, Итан Слейтер и Марисса Боде. Их персонажи — друзья-однокурсники академии Шиз — проводят время на природе: расстилают покрывало, развешивают флажки, раскладывают угощения и вместе читают.
Фильм «Злая: Навсегда» вышел в мировой прокат 21 ноября. Действие разворачивается спустя годы после событий первой части. Эльфаба стала изгоем страны Оз и скрывается в лесах, а Глинда превратилась в марионетку Волшебника и мадам Морбли.
Ранее стало известно, что Universal Pictures уже работает над продолжением франшизы. Пока неизвестно, в каком оно выйдет формате ― сериала или фильма.
Автор всех песен для мюзикла Стивен Шварц ранее рассказал изданию The Ankler, что у него уже есть идея нового проекта, связанная с развитием франшизы. Он придумал ее вместе с автором книги к мюзиклу Винни Хольцман.
«Думаю, история Глинды и Эльфабы кажется завершенной, но есть и другие аспекты, которые можно было бы раскрыть. У Грегори Магуайра, автора оригинальной серии „Злая“, например, есть несколько книг. Но есть и другая идея, которую мы обсуждаем с Винни, — не продолжение, а дополнение», — добавил он.