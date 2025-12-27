Мэтт Дэймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»

На Netflix вышел новый тизер криминального триллера «Лакомый кусок». Его представили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, которые сыграли в нем главные роли. Премьера на платформе состоится 16 января 2026 года.
По сюжету полицейские из Майами находят тайник с миллионами долларов. Герои забирают деньги, подрывая доверие внутри команды. Ситуация усугубляется, когда о находке узнают посторонние.
Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Карнахан, работавший над фильмами «Кровь, наглость, пули и бензин», «Наркобарон», «Козырные тузы» и «Команда „А“». Продюсированием ленты занимались Дэймон и Аффлек через свою компанию Artists Equity, которую они запустили в 2022 году.
Первым их проектом стала спортивная драма «Air: Большой прыжок». Также они выступили продюсерами документального фильма «The Greatest Love Story Never Told» о записи нового альбома Дженнифер Лопес и экранизации романа «Такие мелочи» Клэр Киган с Киллианом Мерфи, Киараном Хайндсом и Эмили Уотсон.