Мэтт Дэймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Со 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Братья Даффер объяснили, как разрешаются отношения Нэнси и Джонатана в конце «Очень странных дел»
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в невошедшем в фильм отрывке «Злой»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустит ранее неизданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»

Фото: Artists Equity

На Netflix вышел новый тизер криминального триллера «Лакомый кусок». Его представили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек, которые сыграли в нем главные роли. Премьера на платформе состоится 16 января 2026 года.

По сюжету полицейские из Майами находят тайник с миллионами долларов. Герои забирают деньги, подрывая доверие внутри команды. Ситуация усугубляется, когда о находке узнают посторонние.

Видео: Netflix

Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Карнахан, работавший над фильмами «Кровь, наглость, пули и бензин», «Наркобарон», «Козырные тузы» и «Команда „А“». Продюсированием ленты занимались Дэймон и Аффлек через свою компанию Artists Equity, которую они запустили в 2022 году.

Первым их проектом стала спортивная драма «Air: Большой прыжок». Также они выступили продюсерами документального фильма «The Greatest Love Story Never Told» о записи нового альбома Дженнифер Лопес и экранизации романа «Такие мелочи» Клэр Киган с Киллианом Мерфи, Киараном Хайндсом и Эмили Уотсон.

