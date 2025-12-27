Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В новогоднюю ночь москвичи и гости столицы вновь не смогут попасть на Красную площадь. Она будет закрыта с 18.00 31 декабря до 8.00 1 января. Об этом сообщает  ГУ МВД. Исключение сделают для ГУМ-катка, который продолжит работать по расписанию.

Вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничивали как минимум с 2015 года. В 2015, 2016-м и 2017 годах это объясняли съемками праздничных шоу. В 2018-м и 2019-м туда пропускали лишь через КПП. В 2020-м и 2021-м причиной называли эпидемиологическую обстановку. С 2022-го объяснять закрытие площади на Новый год перестали.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Новый год в Москве ожидается мороз. Столбики термометров покажут минус 10–15 градусов.

Кроме того, в новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро, Московское центральное кольцо (МЦК), а также наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь, с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января, сделают бесплатным. Проезд на МЦД будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами.

