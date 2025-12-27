Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая

В центре сюжета — замкнутый писатель Ом Бауман, который останавливается в отдаленной ирландской гостинице, чтобы развеять прах своих родителей. Когда из отеля бесследно исчезает горничная, герой узнает о древней ведьме, обитающей в отеле.