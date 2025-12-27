Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Queen выпустит ранее неизданную рождественскую песню

Фото: Брайан Мэй/picture alliance/Getty Images

Группа Queen скоро представит ранее неизданную рождественскую песню «Not for Sale» («Polar Bear»). Об этом заявил гитарист Брайан Мэй в эфире своего радиошоу Planet Rock, пишет Rolling Stone.

Песня изначально появилась в конце 1960-х, когда группа с вокалистом Тимом Стаффеллом была известна как Smile. Позже коллектив вкрнулся к исполнению «Not for Sale («Polar Bear») с Фредди Меркьюри во время записи альбома «Queen» II 1974 года.

«Возможно, вы слышали пиратскую версию этой песни в исполнении группы Smile, она существует очень давно», — сказал Мэй

Сейчас песня находится в процессе доработки. В 2026 году ее финальная версия выйдет в обновленном издании альбома «Queen II». Точная дата релиза пока неизвестна.

В январе газета The Times назвала группу Queen одним из крупнейших налогоплательщиков Британии. По информации издания, компания Queen Production заработала в 2024 году 39,5 млн фунтов стерлингов (более 4,8 млрд рублей) и выплатила государству 11,8 млн фунтов (почти 1,5 млрд рублей).

