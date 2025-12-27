Queen выпустит ранее не изданную рождественскую песню

Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены во своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
«Я не молодею»: Стивен Кинг хочет, чтобы второй сезон «Из многих» выпустили как можно быстрее
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
Со 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Братья Даффер объяснили, как разрешаются отношения Нэнси и Джонатана в конце «Очень странных дел»
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году

Queen выпустит ранее не изданную рождественскую песню

Фото: Брайан Мэй/picture alliance/Getty Images

Группа Queen скоро представит ранее не изданную рождественскую песню «Not for Sale» («Polar Bear»). Об этом заявил гитарист Брайан Мэй в эфире своего радиошоу Planet Rock, пишет Rolling Stone.

Песня изначально появилась в конце 1960-х, когда группа с вокалистом Тимом Стаффеллом была известна как Smile. Позже коллектив вернулся к исполнению «Not for Sale („Polar Bear“) с Фредди Меркьюри во время записи альбома „Queen II“ 1974 года.

«Возможно, вы слышали пиратскую версию этой песни в исполнении группы Smile, она существует очень давно», — сказал Мэй.

Сейчас песня находится в процессе доработки. В 2026 году ее финальная версия выйдет в обновленном издании альбома «Queen II». Точная дата релиза пока неизвестна.

В январе газета The Times назвала группу Queen одним из крупнейших налогоплательщиков Британии. По информации издания, компания Queen Production заработала в 2024 году 39,5 млн фунтов стерлингов (более 4,8 млрд рублей) и выплатила государству 11,8 млн фунтов (почти 1,5 млрд рублей).

Расскажите друзьям