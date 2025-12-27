Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»

Любимым исполнителем Иэна Армитиджа, известного по роли молодого Шелдона Купера в сериале «Детство Шелдона», оказался Скриптонит. Актер опубликовал в своих историях в инстаграм* список любимых исполнителей 2025 года на Apple Music. Первое место получил казахстанский рэпер с треком «16».