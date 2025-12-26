Роспотребнадзор приостановил продажу напитка «Алоэ вера». В нем обнаружили ацетон

Роспотребнадзор приостановил продажу 138 тыс. единиц напитка «Алоэ вера» в розничных магазинах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Блокировка товаров осуществляется через систему маркировки «Честный ЗНАК», что делает невозможным проведение операции на кассах.
Поводом стало сообщение, что в четырех бутылках напитка, купленных в Новой Москве в магазине сети «Магнит», был обнаружен ацетон. По данным телеграм-канала Mash, одним из пострадавших стал ребенок, который получил ожог гортани.
Роспотребнадзор начал внеплановую проверку в отношении «Магнита» и производителя ООО «Вельта‑Пенза». С производства также изъяты образцы для лабораторных исследований.
«Магнит» убрал продукцию с полок в течение нескольких часов после инцидента, а также приостановил продажи всех товаров поставщика. Сеть планирует провести собственные экспертизы и аудит производства.
Ведомство также обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой обеспечить прекращение дистанционной продажи потенциально опасного напитка на маркетплейсах. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, а о начале проверок уведомлена прокуратура Пензенской области.