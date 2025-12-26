Роспотребнадзор приостановил продажу напитка «Алоэ вера». В нем обнаружили ацетон

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ

Роспотребнадзор приостановил продажу напитка «Алоэ вера». В нем обнаружили ацетон

Роспотребнадзор приостановил продажу 138 тыс. единиц напитка «Алоэ вера» в розничных магазинах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Блокировка товаров осуществляется через систему маркировки «Честный ЗНАК», что делает невозможным проведение операции на кассах.

Поводом стало сообщение, что в четырех бутылках напитка, купленных в Новой Москве в магазине сети «Магнит», был обнаружен ацетон. По данным телеграм-канала Mash, одним из пострадавших стал ребенок, который получил ожог гортани.

Роспотребнадзор начал внеплановую проверку в отношении «Магнита» и производителя ООО «Вельта‑Пенза». С производства также изъяты образцы для лабораторных исследований.

«Магнит» убрал продукцию с полок в течение нескольких часов после инцидента, а также приостановил продажи всех товаров поставщика. Сеть планирует провести собственные экспертизы и аудит производства.

Ведомство также обратилось в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой обеспечить прекращение дистанционной продажи потенциально опасного напитка на маркетплейсах. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, а о начале проверок уведомлена прокуратура Пензенской области.

Расскажите друзьям