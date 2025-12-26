Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS

Эта новогодняя традиция родилась в преддверии 2023 года, когда участник бегового клуба Альберт Гараев выложил GPS-трек в форме зайца. Бегуны пробежали маршрут, а через год повторили затею. В декабре 2023-го они нарисовали дракона, а в конце 2024-го справились даже со змеей.