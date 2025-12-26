«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов

Среди других значимых экономических эффектов — рост интереса к Dungeons & Dragons на 673% с момента премьеры сериала в 2016 году. Песня Кейт Буш «Running Up That Hill» спустя 38 лет после релиза вошла в топ-10 чартов США, а такие композиции, как «Master of Puppets» Metallica, «Upside Down» Дайаны Росс, «Mr. Sandman» The Chordettes и «Fernando» ABBA, пережили вторую волну популярности, в том числе среди молодой аудитории.