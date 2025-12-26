adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»

adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft

Фото: Adidas

adidas выпустил праздничную коллекцию Holiday 2025 в коллаборации с игрой Minecraft. Все предметы — обувь, одежда, сумки и аксессуары — доступны исключительно в детских и подростковых размерах. 

Классические модели adidas — от кроссовок Samba до сланцев Adilette— выполнены в стилистике Minecraft: рисунки на них пиксельные, на них изображена трава, лес, криперы и другие персонажи и локации.

Помимо обуви, в коллекцию вошли рюкзак с нашивками, спортивные костюмы, кепка, несколько пар носков, футболки. Некоторые предметы отсылают к Глазу Эндера, Эндер Дракону. Цены варьируются от 20 долларов за спортивную футболку до 95 долларов за кроссовки.

1/9
© Adidas
2/9
© Adidas
3/9
© Adidas
4/9
© Adidas
5/9
© Adidas
6/9
© Adidas
7/9
© Adidas
8/9
© Adidas
9/9
© Adidas

Ранее у adidas вышла совместная коллекция с другим поп-культурным феноменом — мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». Были созданы две модели обуви: одна ― с верхом из розовой замши ― посвящена Патрику Стару, а вторая ― переработанная версия классических Stan Smith, стилизованная под черные туфли Спанч Боба.

Расскажите друзьям