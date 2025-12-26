Кремлевская елка вошла в десятку самых высоких новогодних деревьев в мире, выяснили РИА «Новости».
Самую высокую праздничную елку установили в Сан-Паулу в Бразилии, ее высота — 57 метров. Второй по высоте стало дерево в Мадриде в Испании — 35 метров. За ними следуют Джакарта (33 метра), Бухарест и Лиссабон (по 30 метров), Вена (28 метров), Варшава (27 метров).
Восьмое место разделили елки в Москве и Праге — их высота составляет 26 метров. Кремлевскую елку нашли в Рузском муниципальном округе Московской области, обхват ее ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.
Всего на метр ниже московской и пражской елей — деревья в Риме, Лондоне и Сиднее (25 метров). Высота ели в Будапеште — 23 метра, а в Амстердаме, Брюсселе и Вильнюсе — по 20 метров.