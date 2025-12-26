Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

В 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование КРОС «Национальный индекс тревожностей россиян». Суммарный индекс тревоги москвичей снизился на 20%.

Исследование проводилось на основе анализа СМИ и соцсетей. Самым тревожным регионом страны в 2025 году стал Петербург — в нем индекс вырос втрое. В пятерку также вошли Краснодарский край, Ростовская и Курская области.

В топ-10 попали Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская и Орловская области. При этом Московская область за год переместилась с 10-го на 24-е место, Брянская — с 9-го на 11-е, Белгородская — с 3-го на 13-е.

В целом по России суммарный индекс тревоги вырос на 7% по сравнению с 2024 годом. Среди ключевых причин роста — экономика (инфляция, рост цен на такси и бензин, недоступность ипотеки) и цифровая среда (киберпреступления, блокировка мобильного интернета и замедление мессенджеров).

Для всех городов топ-5, кроме Москвы, основная причина роста тревоги — это отключение мобильного интернета. В Москве граждан больше всего волнует переохлаждение экономики. «Чем больше финансовых потоков, производств и бизнес-инфраструктуры сосредоточено в регионе, тем может быть выше тревожность из-за состояния экономики», — пояснил вице-президент КРОС Кирилл Лубин.

Рейтинг регионов России по уровню тревоги в 2025 году:

  1. Санкт-Петербург
  2. Москва
  3. Краснодарский край
  4. Ростовская область
  5. Курская область
  6. Свердловская область
  7. Новосибирская область
  8. Нижегородская область
  9. Воронежская область
  10. Орловская область
