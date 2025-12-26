На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно

На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин

Фото: @mos_sobyanin

25 декабря в Москве состоялось открытие Большого лыжного трамплина на Воробьевых горах. Об этом сообщили в телеграм-канале мэра Сергея Собянина.

Новый объект полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Он появился на месте устаревшего трамплина К-72, построенного более 70 лет назад. 

Рядом установили судейскую вышку и трехэтажный комплекс с комфортными раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха. Комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а сам трамплин — до 20 спортсменов в смену.

Недавно стало известно, что в московском парке развлечений «Остров мечты» начали строить водный аттракцион со сплавом по «горной реке». Ожидается, что его откроют летом следующего года.

Расскажите друзьям