Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам

Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой
На Воробьевых горах в Москве открыли Большой лыжный трамплин
Трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым популярным в 2025 году
Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно

Авторов сатирического шоу о депутате Наливкине приговорили к условным срокам

Фото: barakuda_usk

Уссурийский районный суд Приморского края приговорил к шести годам лишения свободы условно создателей сатирического скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Об этом сообщает РБК.

Приговор получили режиссер Андрей Клочков и продюсер Семен Вавилов. Каждому из них также назначили штраф в размере 150 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2021 году по статьям о хулиганстве и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Поводом послужил один из роликов, в котором персонаж Наливкин, пытаясь «разминировать» автобусную остановку, выстрелил из гранатомета и попал в рекламный щит.

В 2021 году актрису Ларису Кривоносову, исполнявшую роль представителя МВД Марины Вульф, приговорили к трем месяцам колонии. Ее осудили за неоднократное нарушение административных ограничений.

