Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья

Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Приволжскому федеральному округу. Купюра войдет в оборот с 26 декабря.
Основной темой дизайна стал Нижний Новгород и регионы Поволжья. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной — архитектурная и инженерная символика округа: Саратовский автомобильный мост через Волгу, скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.
Цветовая гамма банкноты сохранила традиционный бирюзовый оттенок. По словам заместителя председателя Банка России Сергея Белова, массовое поступление банкнот в обращение займет от года до полутора лет. При этом предыдущая версия 1000-рублевой купюры продолжит использоваться наравне с новой до полного износа.
Обновление дизайна и защитных элементов проводится регулярно, в первую очередь для повышения уровня защиты от подделок. В новой банкноте усилен комплекс как визуальных и тактильных элементов, так и машиночитаемых признаков для банкоматов и терминалов.
Это уже вторая попытка выпуска обновленной тысячерублевой купюры. Первый вариант, представленный в 2023 году, был доработан после дискуссии вокруг изображения церкви в Казанском кремле без креста на куполе.
Ранее Банк России уже обновлял банкноты номиналом 100 рублей (2022 год) и 5000 рублей (2023 год). Сейчас продолжается работа над дизайном новой 500-рублевой купюры, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу, голосование по символам для которой было отменено из-за попыток искусственного накручивания голосов в нескольких регионах.