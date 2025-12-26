Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году закрыли свои офлайн-магазины

Более 20 российских брендов одежды и обуви в 2025 году полностью закрыли офлайн-магазины, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора подразделения представления интересов арендаторов консалтинговой компании Core.XP Евгения Домашенко.



По его словам, на ситуацию влияют конкуренция с маркетплейсами и стремление покупателей сэкономить. Некоторые из брендов решили развиваться в онлайне, отказавшись от физических магазинов, рассказала изданию руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай, например, Face Code, I Am Studio, Inspire Girls, Just Clothes, Luzeen, Mollis и Prav.da. Остальные марки, среди которых Incity, Mai Collection, Mudo, Noun, Ready! Steady! Go! , Yollo, Megatop, Urban Vibes, а также Deseo и Etam, фактически прекратили деятельность.



Эксперты отметили, что ряд игроков сохранили офлайн-точки, но сократили их. Например, сеть спортивных товаров Desport (ранее Decathlon) с февраля закрыла восемь магазинов, оставив 21 объект. Кроме того, Gloria Jeans с конца 2023 года закрыла более 100 точек.