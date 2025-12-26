Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений

Большинство владельцев предпочитают путешествовать с животными на автомобиле (62%). Поезд выбирают 42%, а каждый пятый летит на самолете. Чаще всего питомцев берут с собой в гости к друзьям и родственникам (46%), в длительный отпуск (46%) или в короткие поездки на выходные и праздники (36%).