Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений

«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс

Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений

Фото: Freepik

Зумеры (18–24 лет) чаще отправляются в путешествия с животными, чем представители старшего поколения, выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту». С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

Большинство владельцев предпочитают путешествовать с животными на автомобиле (62%). Поезд выбирают 42%, а каждый пятый летит на самолете. Чаще всего питомцев берут с собой в гости к друзьям и родственникам (46%), в длительный отпуск (46%) или в короткие поездки на выходные и праздники (36%).

84% таких поездок совершаются по России. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и юг России (33%), Москва (9%), Алтайский край (8%) и Санкт-Петербург (6%). Среди зарубежных направлений лидирует Турция (40%), далее идут страны Кавказа и Беларусь (по 13%).

Ранее исследователи банка «Точка» выяснили, что россияне реже всего берут отпуск в январе. В этот период доля отдыхающих в два раза ниже среднегодовой и в четыре раза ниже, чем в июле.

Выбор времени для отпуска также зависит от профессии: например, в 2025 году бухгалтеры вдвое чаще уходили в отпуск в мае, сразу после сдачи отчетности, а в добывающей промышленности пик отпусков сместился на зиму из-за климатических условий.

