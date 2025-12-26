«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: A J./Unsplash

Хаус-музыка из Франции официально признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, пишет Billboard. 

Это сделали в знак признания того, что жанр существенно формирует художественную идентичность Франции. Среди его представителей Billboard перечисляет Air, Cassius, Daft Punk, Justice и Жан-Мишеля Жарра.

Мировую популярность это течение в музыке получило во многом благодаря Жан-Мишелю Жарру, пишет издание. Его альбом «Oxygene» 1976 года и другие работы заложили основу для французского хауса, который также называют French Touch.

Жарр, который выступает послом ЮНЕСКО с 1993 года, также получал государственные награды, в том числе орден Почетного легиона Франции. В соцсетях музыкант рассказал, что рад решению ЮНЕСКО.

Billboard отмечает, что движение электронной музыки зародилось во Франции, возможно, почти 100 лет назад. Французский изобретатель Морис Мартено в 1928 году представил Ondes Martenot, один из первых электронных инструментов, который до сих пор используется оркестрами.

