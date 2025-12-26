В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года

«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс

В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года

Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

Обильные снегопады, начавшиеся вечером 25 декабря, принесли в Москву 9 миллиметров осадков. Это 18% месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Клину (14 миллиметров, или 30% месячной нормы), Долгопрудном (13 миллиметров), Подмосковной (12 миллиметров), Волоколамске и Дмитрове (по 10 миллиметров).

Снег, по словам синоптика, продолжится 26 декабря, но его интенсивность уменьшится. За сутки ожидается не более 4 миллиметров. 

Специалист «Фобоса» Михаил Леус прогнозирует в пятницу мокрый снег, который принесут теплые воздушные массы. Местами снег будет налипать на провода и ветви деревьев, на дорогах и тротуарах ― гололедица. Температура воздуха в столице от 0 до +2 градусов, по области от –3 до +2. 

Научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанд говорил, что выпавший на этой неделе снег не растает к Новому году, несмотря на колебания погоды и оттепель. В ближайшие дни высота снежного покрова в городе будет увеличиваться. 

