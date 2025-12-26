В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года

Специалист «Фобоса» Михаил Леус прогнозирует в пятницу мокрый снег, который принесут теплые воздушные массы. Местами снег будет налипать на провода и ветви деревьев, на дорогах и тротуарах ― гололедица. Температура воздуха в столице от 0 до +2 градусов, по области от –3 до +2.