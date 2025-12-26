Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования hh.ru и строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».
Резюме на эту должность составили 638 тыс. человек. Второе место по популярности заняла должность администратора (441 тыс.), третье — официанта и бариста (251 тыс.).
Далее по популярности следуют продавцы (248 тыс.), упаковщики (211 тыс.), дизайнеры (209 тыс.) и помощники руководителей (189 тыс.). Операторами кол-центра хотели работать 182 тыс. зумеров в стране, еще 175 тыс. составили резюме на должность учителя, 166 тыс. — водителя, а маркетологами хотели стать 157 тыс. молодых людей.
Единственной руководящей позицией в топ-20 самых популярных резюме зумеров стала должность руководителя проекта. По словам директора по персоналу Анны Глущенко, молодые сотрудники в России перестали считать карьерный рост гарантом успеха из-за инфляции, роста цен на недвижимость и высоких ипотечных ставок. «На фоне социальных сетей, транслирующих истории быстрого успеха, зумеры все меньше верят, что многолетняя работа в одной компании обязательно окупится», — добавила она.
По словам эксперта, молодые специалисты стали чаще заниматься временной или проектной работой, чтобы брать паузы на отдых. «Мы наблюдаем ценностный сдвиг: от ориентации на абстрактное будущее — к фокусу на качестве жизни, психическом и физическом здоровье здесь и сейчас», — пояснила Глущенко.