В Москве парковка с 31 декабря по 10 января будет бесплатной

«Рубрик» в партнерстве со студией Mundfish выпустил конструктор по мотивам игры Atomic Heart
Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»
Французская электронная музыка вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Зумеры путешествуют с животными чаще, чем представители старших поколений
В Московском регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Снег не растает до следующего года
ВЦИОМ: каждый третий россиянин планирует на праздники домашнее ничегонеделание
Профессия менеджера по продажам стала самой желанной среди российских зумеров в 2025 году
МТС предложили поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва

В Москве парковка с 31 декабря по 10 января будет бесплатной

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал график работы общественного транспорта и парковок в новогодние праздники. С 31 декабря по 10 января включительно парковка на всех улицах столицы будет бесплатной.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, метро и МЦК будут работать круглосуточно, а МЦД закроется в 3.00. 116 самых популярных маршрутов электробусов и 18 маршрутов трамваев также будут работать круглосуточно. Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января.

В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метро и МЦК будут работать до 2.00, МЦД — до 3.00, а наземный транспорт продлит работу до 3.30.

1/3
© @mos_sobyanin
2/3
© @mos_sobyanin
3/3
© @mos_sobyanin

Ранее департамент спорта анонсировал новогодний забег в «Лужниках». 31 декабря, в 22.00, начнется выдача номеров участникам, а в 23.00 стартует дистанция на один километр.

Ровно в полночь будет дан старт забегу на пять километров. Награждение победителей начнется в 0.30, а все дети и участники пятикилометровой дистанции получат памятную медаль.

Расскажите друзьям