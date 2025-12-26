«Яндекс» запустил сервис для прослушивания радио

В Google Play и AppStore появилась бета-версия сервиса «Яндекс Радио».
Сейчас в нем есть более 300 вещателей, пишут «Ведомости». Сервис уже доступен как в мобильной, так и в веб-версии. По запросу он будет распознавать треки из эфира радиостанции и даст возможность добавить их в плейлист на «Яндекс Музыке».
Платформа будет бесплатной, ее планируется монетизировать за счет рекламы. Рекламодатели смогут продвигать в «Яндекс Радио» свои товары и услуги через форматы на стыке «FM-потока и онлайн-трансляций, аудио- и видеоконтента», рассказал «Ведомостям» представитель компании.