Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал первый трейлер «Мэддена» — биографии известного футбольного тренера и комментатора Джона Мэддена. На платформе картина появилась 26 ноября, в День благодарения.

Роль самого Мэддена исполнил Николас Кейдж («Покидая Лас-Вегас»). Помимо него в картине снялись Кристиан Бейл («Американский психопат»), Кэтрин Хан («Очень плохие мамочки»), Сиенна Миллер («Интервью») и комик Джон Малейни. Режиссером выступил Дэвид О.Расселл («Мой парень — псих»).

Среди других проектов Кейджа — мистический хоррор «Сын плотника», который вышел в прокат 14 ноября. Картина представляет собой «переосмысление детства Иисуса Христа». Режиссером и сценаристом выступил Лофти Натан, известный по фильму «До весны».

В «Сыне плотника» Кейдж сыграл таинственного плотника, который становится хранителем мальчика, чья семья скрывается в Египте времен Римской империи. Ребенок начинает сомневаться в плотнике и восстает против него с помощью таинственных сил.

