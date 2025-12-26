На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»

«То, как Стивен Долдри представляет мир, погруженный в социальный реализм, но никогда не затягивает нас слишком глубоко в эту реальность, было для меня чрезвычайно важным при съемках „Прощай, Джун“. Внимание к малым, но пронзительным деталям домашней жизни в мире, где эмоциональным стержнем должна быть семья, подарило мне много вдохновения. Кроме того, юмор и остроумие, найденные в самых отчаянных эмоциональных уголках, в „Билли Эллиоте“ размещены так деликатно».