Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
МТС предложила поздравить близких новогодними ИИ-открытками — в стиле аниме или видеоигр
Николас Кейдж в трейлере фильма «Мэдден» — байопика о тренере и комментаторе НФЛ
На режиссерский дебют Кейт Уинслет вдохновили «Билли Эллиот» и «Тайны и ложь»
Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом
Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская

Полиция Нью-Йорка предложила 10 тысяч долларов за помощь в поимке Гринча

Фото: Universal Pictures

Полиция Нью-Йорка объявила в розыск Гринча. Его обвинили в попытке украсть Рождество в городе. Публикация об этом появилась в аккаунте полиции в соцсети Х.

«Награда до 10 тыс. долларов предлагается за информацию о краже Рождества. В среду, 24 декабря 2025 года, незадолго до полуночи, Гринча засняли за воровством игрушек и подарков из-под рождественских елок хороших маленьких мальчиков и девочек по всему Нью-Йорку», — говорилось в объявлении.

© @NYPDnews

К посту прикрепили фоторобот Гринча. Вскоре полиция сообщила, что преступника нашли.

Гринч (англ. The Grinch) — персонаж детской книги писателя Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество» 1957 года, которая была экранизирована несколько раз. По сюжету это антропоморфное зеленое существо, ненавидящее Рождество. 



 

