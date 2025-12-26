Сергей Безруков требует 500 тыс. рублей компенсации за продажу масок с его лицом

Актер Сергей Безруков требует взыскать полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за продажи масок с его лицом, сообщает РИА «Новости».
Актер попросил суд запретить белгородской предпринимательнице Кристине Соболевской «распространять его персональные данные в интернете», а также взыскать с нее компенсацию — 250 тыс. рублей за незаконную обработку и несогласованное включение его персональных данных в общедоступные источники, еще столько же за незаконное использование его фото.
Портретная экспертиза подтвердила, что на масках изображен актер. Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение иска 20 января.
Ответчица направила свой отзыв на исковое заявление, в котором просит снизить сумму компенсации или заменить ее на выплату роялти от продаж карнавальных и тканевых масок с лицом артиста. Они выставлены на продажу на платформах Wildberries и Ozon.